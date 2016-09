Fünf Tage nach dem unerwarteten Tod eines Mitspielers reisten die Akteure des SC Zofingen mit sehr speziellen Gefühlen zum Spiel nach Goldau. «Ich hatte das Gefühl, dass sich in der Anfangsphase jeder noch mehr ins Zeug legte», erklärte SCZ-Trainer Nino Lombardi. So gingen die Gäste bereits in der 5. Minute durch Oliver Jonjic, der nach einen Abpraller am schnellsten reagierte, in Führung. «In den folgenden 20 Minuten haben wir etwas die Ordnung und den Faden verloren», sagte Lombardi. Das nutzten die Einheimischen gleich zu zwei Treffern (14. und 19. Minute). Doch die Thutstädter fingen sich wieder und konnten noch vor der Pause durch Matteo Muscia auf 2:2 stellen.

In der ausgeglichenen zweiten Halbzeit liessen die Zofinger wenig zu und konnten selbst in der 59. Minute – erneut durch Muscia – wieder vorlegen. «Danach schien sich eine gewisse Leere auszubreiten», erklärte Nino Lombardi, «und wir haben nur noch versucht, den Vorsprung über die Runden zu bringen.» Das wurde nach der gelb-roten Karte gegen Dario Dussin (80.) noch schwieriger. Letztlich reichte es um wenige Sekunden nicht, weil Goldau in der Nachspielzeit noch zum – allerdings verdienten – Ausgleich kam.