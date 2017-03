Einziger Wehmutstropfen dieser Aufholjagd war der direkte Freistossstreffer von Janick Sorgen, der gekonnt an der Möhliner Mauer vorbeigezirkelt war und so Steffisburg mit einer 13:14-Führung in die Pause schickte.

Die zweite Halbzeit in dieser spannenden Partie begann kurios. Nach einem Ballverlust der Berner Offensive stürzte sich Tin Tokic gedankenschnell auf das freigewordene Spielgerät. Als Tokic aber genauso schnell den Gegenangriff einleiten wollte, stiess er den Ball mit beiden Händen umklammert gegen den Kopf eines Gegenspielers. Die, wie Tokic beteuerte, unbeabsichtigte Aktion trug nach aussen den Schein einer Gehässigkeit, sodass das Schiedsrichterduo den Möhliner mit einer roten Karte vom Spielfeld zitierte.

Spannende Schlussphase mit vielen Strafen

Die Fricktaler liessen sich aber davon nicht beirren, sondern wandelten den Rückstand aus der ersten Halbzeit in eine Führung um. Möhlin erspielte sich in der Folge zum ersten Mal in der Partie einen Zweitorevorsprung, als die Mannschaft mit 18:16 in Führung ging. Doch wie bereits in der ersten Hälfte genügten nur wenige eigene Fehler, um den Vorsprung wieder zu verlieren. Steffisburg machte die Partie wieder spannend und eroberte die Führung mit bewährten Mitteln nach 49 Minuten zurück.

Die Partie blieb offen und beide Teams wollten sich den Sieg in der Schlussphase erkämpfen.

Die Hälfte aller Zweiminutenstrafen des Spiels fielen in dieses letzte Drittel der Partie. Dies zeigt, wie umkämpft diese Schlussphase war und bis fünf Minuten vor Schluss zeichnete sich noch kein Sieger ab, als es 21:21 stand.

Nach einem Fehlwurf der Gäste erzielte Doormann zweieinhalb Minuten vor Schluss die 22:21 Führung und ein letzter hochspannender Moment ergab sich, als Möhlin dann bei nur noch 40 Sekunden Spielzeit ein Siebenmeter zugesprochen wurde. Marcus Hock hatte an diesem Abend bereits zwei Penaltys vergeben und musste dennoch die Verantwortung für diesen wohl entscheidenden Siebenmeter übernehmen. Hock behielt aber die Nerven und setzte mit dem 23:21 den Schlusspunkt unter das Skore. Die Freude über den glücklichen Ausgang der Partie war gross und so liess sich das Team vom heimischen Publikum für den errungenen Sieg feiern.