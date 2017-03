In einem sind sich alle einig: Man ist während dem Wettkampf einfach viel konzentrierter. Das Kartenlesen wird wichtiger, denn man sieht ja nur, was im Lichtkegel ist. Auch der alte Hase Franz Waser kommt nach eigener Aussage bei Nacht zu besseren Resultaten, da ihm „langsam und kontrolliert“ eher liege als „Vollgas am Tag“.

Mittlerweile ist es völlig dunkel und auch die Startlinie ist montiert. Es kann losgehen. Nach einer kurzen Instruktion durch Lienhard machen sich die 46 Startläufer bereit. Ein unvergessliches Bild, wie sich die einzelnen Lichtkegel auf den ersten steilen Metern zu einem grossen Flutlicht vereinen, das den Weg hell erleuchtet.

Grosses Familienfest

Doch nach weiteren 30 Sekunden verschluckt der dunkle Wald die OL-Läufer mit ihren Lampen. Kaum sind die Läufer verschwunden, gleicht das Geschehen rund um die mit Kuchen, Bratwürsten und Getränken bestückte Köhlerhütte wieder einem grossen Familienfest. Man erzählt sich Geschichten von Läufern, die man später im Wald suchen musste, weil sie nicht zurückkamen, von Teilnehmern, die sich verirrten und plötzlich mit dem Auto aus dem nächsten Dorf von einem netten Passant zum Ziel gefahren wurden...

Vom Erdboden verschluckt

Nach gut 40 Minuten kommen die ersten Lichter zurück aus dem Dickicht. Sven Hirsbrunner übergibt als erster auf Nationalmannschaftskollegin Elena Roos. Nach und nach kommen auch die anderen Läufer zurück zur Hütte. Das Gesprächsthema Nummer 1: der geklaute Posten.

Es ist der dritte Posten, der wie vom Erdboden verschluckt ist. „Wahrscheinlich war es die Frau, die da unten wohnt. Sie glaubt, ihr gehöre der ganz Wald“, meint einer. Doch wie löst die OL-Familie so ein unvorhersehbares Problem? Mit einem spontanen Neustart am Ort, wo Posten 3 hätte stehen können. „Zum Glück waren so früh im Lauf noch alle zusammen, sonst wäre das Rennen nicht durchführbar gewesen“, sagt Lienhard, der den verlorenen Posten für die restlichen Starter schnell ersetzt hat.