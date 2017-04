Mit vier Meisterschaftssiegen in Serie – dazu kommt das 2:1 in der Cup-Quali gegen Bellinzona – festigte die Esp-Truppe Platz 2, der für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen berechtigt – obwohl es auch gut möglich ist, dass sich aus der Gruppe 2 ebenfalls der Gruppendritte dafür qualifiziert. Der FCB liegt vier Punkte vor Münsingen und fünf hinter Luzern II, welches allerdings noch eine Partie weniger gespielt hat.

Die Basler befinden sich im dichtgedrängten Mittelfeld der Rangliste auf Platz 7, zwölf Punkte hinter den zweitplatzierten Badenern. Gegen Spitzenreiter Luzern II setzte es zwar eine 1:3-Niederlage ab, zuvor konnten die Black Stars jedoch mit einem 5:1-Kantersieg gegen Zug überzeugen.

Im Hinspiel konnte sich der FC Baden im heimischen Esp mit 3:2 durchsetzen, obwohl die Gäste aus Basel noch bis zur 85. Minute mit 2:1 geführt haben. Yves Weilenmann und Nenad Bijelic schossen im September die Esp-Truppe in der Schlussphase ins Glück. Zu Beginn der Partie ging der FCB dank einem Eigentor in Führung, ehe die Black Stars nach der Pause das Spiel vorerst drehten.