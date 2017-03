Auf den ersten Blick ist die Lage sowohl für Gabriele als auch für Schällibaum ziemlich ungemütlich. Gabriele verlor mit dem FC Wohlen am Sonntag in Schaffhausen trotz einer 2:0-Führung mit 2:3. Seine Mannschaft ist damit noch einen Zähler vor dem Schlusslicht FC Winterthur. Und Schällibaum unterlag mit dem FC Aarau Servette nach einer schlechten ersten Halbzeit und trotz einer Leistungssteigerung gegen Ende der Partie mit 0:1. Der Rückstand auf die drittklassierten Genfer beträgt nach der Heimniederlage zehn Punkte. Das angestrebte Ziel des FC Aarau mit einem Platz in den Top 3 ist in weite Ferne gerückt.

FC Wohlen: Die Talfahrt geht weiter

Die beiden Trainer haben mit ihren Teams am Sonntag also verloren. Trotzdem ist die Ausgangslage von Gabriele eine andere als die von Schällibaum. Gabriele löste im Herbst des vergangenen Jahres den Wohler Dauerbrenner Martin Rueda ab und erlebte bis zur Winterpause eine Achterbahnfahrt. In den bisherigen sieben Spielen der Rückrunde holte Gabriele einen Punkt. Aus der Achterbahnfahrt ist eine Talfahrt geworden. Die Negativserie führte dazu, dass die Freiämter in die Abstiegszone rutschten.