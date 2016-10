Sie hatten vor zwei Jahren, nach Ihrem Sieg auf dem Sachsenring, einen unterschriftsreifen Vertrag für den Wechsel zu Ducati in die Königsklasse MotoGP. Bereuen Sie, dass Sie damals diese Chance nicht gepackt haben?

Nein. Die Gespräche waren tatsächlich weit fortgeschritten. Aber im Nachhinein hat sich gezeigt, dass die Ducati damals noch nicht so konkurrenzfähig war wie heute. Ich will vorne mitfahren und es wäre für mich sehr schwierig geworden, wenn ich von allem Anfang an höchstens um den zehnten Platz herum hätte fahren können. Es gibt inzwischen genug Beispiele von Fahrern, die in der Moto2-WM ganz vorne waren und sich von der Hinterherfahrerei in der MotoGP-Klasse nicht mehr erholen konnten.

Wie verändert sich Ihre finanzielle Situation durch den Teamwechsel?

Die Voraussetzungen sind sehr ähnlich. Das Team stellt die Infrastruktur und die Maschinen zur Verfügung und bezahlt ein Basissalär. Wahrscheinlich werde ich etwas weniger verdienen, weil ich im neuen Team weniger Werbefläche bekomme, die ich selber verkaufen darf. Die Werbefläche auf dem Helm bleibt beispielsweise beim Team.

Was wird jetzt besser sein? Oder ist der Teamwechsel lediglich eine Art Flucht?

Es ist ja nicht so, dass alles in meinem bisherigen Team schlecht war. Ich bin dankbar für die Chance, die ich bekommen habe. Aber alleine der Wechsel ist gut. Ich komme in ein neues Team in dem die wichtigste Sprache nicht mehr Französisch, sondern Deutsch ist. Die Kommunikation wird besser sein. Ich verspreche mir auch viel von der Rückkehr zu Suter und durch die technische Betreuung durch Eskil Suter und seine Techniker.

Und Sie leiden nicht mehr unter der Nähe der Überfigur Tom Lüthi. Er ist nicht mehr Ihr Teamkollege.

Das war ein ständiges Medienthema aber für mich selber wirklich nie ein Problem.

Sind sie sich bewusst, dass Sie nun Ihre letzte Chance bekommen? Der Druck wird mit Sicherheit nicht geringer.

Dem bin ich mir bewusst. Aber das ändert nichts an meiner Situation. Druck ist für mich kein Problem. Ich suche immer das Beste herauszuholen, da muss mir niemand Druck machen.

Wie sieht nun Ihre Planung der nächsten Wochen aus?

Wir nützen die Zeit im November für mehrere Tests mit dem neuen Material. Wir tun alles, um auf die nächste Saison bereit zu sein, und die Motivation ist gross. Bei mir, aber auch bei meinem Team und bei Eskil Suter.