Nach vier Niederlagen in Folge und noch keinem Punkt in der Rückrunde empfing der FC Wohlen zuhause Servette. Die Romands, die auf der Tabelle Platz drei belegten, konnten ihre vier Spiele in der Rückrunde alle gewinnen. Der FC Wohlen fand kein Mittel gegen Servette und verlor die Partie zuhause mit 0:2.