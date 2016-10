Im Sommer kommt ein junger Innenverteidiger vom zürcherischen Niederhasli ins Freiamt. Ein GC-Talent, das in Wohlen wie alle jungen Spieler vor allem eines will: an den Profifussball herangeführt werden. Noah Loosli ist sein Name und seine Verpflichtung nur eine Randnotiz. Vor allem, weil mit Sead Hajrovic und Florian Stahel zeitgleich zwei Routiniers für diese Position unter Vertrag genommenwerden.

Loosli wird ein einsatzarmer Herbst prognostiziert. Ex-Wohlen-Coach Martin Rueda bestätigt die Annahmen und gewährt Loosli in den ersten acht Pflichtspielen nur 45 Einsatzminuten – im Cup gegen das unterklassige Meyrin.

Heute aber, wenige Wochen später, könnte der Kontrast grösser nicht sein. Loosli gilt Mitte Oktober plötzlich als einer der grössten Gewinner im Team. Die Zäsur ereignet sich Anfang September, als bekannt wird, dass Rueda dem türkischen Geld aus Wil nicht widerstehen kann. Francesco Gabriele beerbt ihn. Der 39-jährige Trainer, der für seine Affinität zur Jugendförderung bekannt ist, krempelt nach zwei Niederlagen in Genf und Chiasso das System um und setzt fortan auf Loosli. Obwohl die Gegner unter anderem Aarau und Zürich heissen.

Gegen diese Gegner wird Looslis grösste Stärke augenscheinlich: die Unerschütterlichkeit. Egal wie aussichtslos die Lage seinesTeams ist. Egal wie oft die gegnerische Offensivwelle auf ihn einbricht. Loosli lässt sich nicht unterkriegen. Eine Attitüde, die ihm auf dem GC-Campus implementiert wurde.

Foschinis Startschwierigkeiten

Einer, der in diesen Tagen ebenfalls auffällt, ist Ronny Minkwitz. Auch er war unter Martin Rueda meist nur Ergänzungsspieler. Francesco Gabriele hingegen sieht den Mittelfeldspieler für Höheres berufen. Seit der neue Trainer in Wohlen amtet, wird der 22-jährige Deutsche Neuzugang Sandro Foschini konsequent vorgezogen.

Foschini wurde im Sommer eigentlich geholt, um die Abgänge von Joël Geissmann und Simon Grether zu kompensieren. Bis dato kommt aber Minkwitz diese Rolle zu. Wie lange das so bleibt, hängt in erster Linie von der Frage ab, ob es Minkwitz weiterhin schafft, sein grösstes Manko, die Wasserverdrängung, durch seine Emsigkeit zu kaschieren.

Mittelfeldakteur Miguel Castroman war bereits vor der Verpflichtung von Francesco Gabriele hoch im Kurs. Martin Rueda hielt viel vom jungen Spieler mit der ausgeprägten Technik, fand für ihn aber nicht den passenden Platz in der Formation. Mal kam Castroman im zentralen offensiven Mittelfeld, mal auf den Flügeln zum Einsatz.