Nadia Grod bestritt in Mettmenstetten in dieser Saison das zweite Querfeldeinrennen. Sie vermochte sich von Beginn weg von ihren Konkurrentinnen zu lösen und erzielte mit einem Vorsprung von mehr als zwei Minuten einen überlegenen Sieg. Da mit diesem Erfolg das Interesse von Nadia Grod an den Querfeldeinrennen geweckt ist, wird sie am kommenden Sonntag, den 16. Oktober, auch bei dem zum 55. Male ausgetragenen Rennen von Steinmaur am Start sein. Im Zürcher Unterland trifft Nadia Grod auf eine stärkere Konkurrenz als in Mettmenstetten. Dort gelang nämlich nicht der zweitbesten Elite-Fahrerin, sondern der Anfängerin Noemi Rüegg (Steinmaur) hinter Grod die zweitbeste Zeit des Tages.

In Steinmaur wird Grod gegen die Französin Marlène Petit, die am Sonntag in Frankreich ein gut besetztes Rennen gewann, und gegen die frühere Schweizermeisterin Jasmin Egger-Achermann, die nach einer Babypause wieder zu den Cross zurückgekehrt ist, zeigen können, wie viel ihr Sieg von Mettmenstetten wert ist.