Mittlerweile weiss Francesco Gabriele, warum Spielzeiten des FC Wohlen gerne mit einer Achterbahnfahrt verglichen werden. Mal rauf, mal runter. Die Wendungen: meistens unerwartet. Und zahlreich natürlich.

So geht das halt in Wohlen. Auch in dieser Saison. Für die Freiämter stehen die Wochen der Entscheidung an. Im Speziellen für Trainer Francesco Gabriele, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft. Nach sechs Monaten im Amt ist es Zeit für ein Zwischenzeugnis:

Resultate: ungenügend

In der Winterpause noch lag der FC Wohlen auf Rang sechs – mit neun Punkten Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Damals hätte es sogar für mehr als ein «genügend» gereicht. Nur haben die Freiämter seit dem 11. Dezember nicht mehr gewonnen.

2017 ist der FC Wohlen noch immer ohne Punkte. Das ist zu wenig. Noch ist Zeit zur Korrektur vorhanden. Es geht auch darum, Gabrieles Bilanz zu verbessern. In 18 Spielen unter ihm gewannen die Aargauer sechsmal. Die Ausbeute: ein Punkt pro Spiel. Ein Durchschnittswert. Doch am Ende zählt im Freiamt eben nur etwas: der Ligaerhalt.

Fleiss: sehr gut

Ein Spieler sagte nach Gabrieles Ankunft, dass er noch nie ein professionelleres Training in Wohlen erlebt habe. Es ist ein Satz, welcher den Trainer ziemlich gut beschreibt. Er hat es geschafft, in Wohlen mit Thomas Breitenmoser einen Athletiktrainer zu installieren, wodurch sich die Intensität der Trainings erhöht hat.

Gabrieles Fleiss schlägt sich auch in den Videoanalysen nieder: Sie sind penibel genau. Wohlens Trainer strotzt nur so vor Emsigkeit.