Gründe dafür gibt es mehrere. Da wäre der Kunstrasen, der dem technisch versierten FC Wohlen bekanntlich behagt und auf dem ihm die Überraschungserfolge gegen Neuenburg und Wil gelingen. Zudem sehen sich die chronisch heimschwachen Aargauer auswärts nicht mit dieser lähmenden Sorge konfrontiert, vor den eigenen Anhängern abermals versagen zu können. Sobald aber die Protagonisten Erklärungen liefern müssen, fallen zu allererst immer wieder diese zwei Worte: defensive Stabilität.

In Wil ist sie der Schlüssel zum Erfolg. Beim ersten Wiedersehen mit Ex-Trainer Martin Rueda steht die Freiämter Abwehr nämlich unter permanentem Druck. Eine Belastung, welcher die Wohler vor wenigen Wochen wohl noch nicht hätten standhalten können. Dass sie es dennoch schaffen, liegt vor allem an Florian Stahel, dem Architekten des Wohler Abwehrkonstrukts. Denn der 31-Jährige hat in den vergangenen Wochen und Monaten eine auffällige Metamorphose durchgemacht.

Kurzzeitige Bedenken

Hoch waren die Erwartungen an die Liaison zwischen Stahel und dem FC Wohlen. Als Transfer-Coup wurde der Innenverteidiger bejubelt. Er, der im Trainingscamp der arbeitslosen Fussballer diesen Sommer noch Rücktrittsgedanken hegte, wollte von Beginn weg jene Lücke in der Defensive schliessen, die den FC Wohlen während der vergangenen Saison dauernd beschäftigte.

Die Bedenken, dass Stahels Leistungsvermögen nicht mehr so gross wie sein Renommee sein könnte, wurden ausgeblendet. Erst, als sich zu Beginn der Saison plötzlich Niederlage an Niederlage aneinanderreihte, wurde Stahel zum Thema. Er liess sich kurzzeitig von der Verunsicherung des Kollektivs anstecken. Dann kam es zum Wechsel auf der Trainerbank. Der Neue, Francesco Gabriele, installierte eine Drei-Mann-Abwehr, die um zwei Aussenläufer erweitert werden kann.

Ein Wechsel, der Stahel guttat. Wenig später gab es in Schaffhausen den ersten Sieg unter dem neuen Trainer. Auch da standen Stahel und seine Partner in der Verteidigung am Schluss unter Dauerdruck. Der gelernte Hochbauzeichner sorgte aber dafür, dass die Wohler Mauer nicht fiel. Es sollte der Beginn von Stahels Wandel sein. Die Selbstsicherheit kehrte sukzessive zurück. In Wil scheint der Prozess vorübergehend abgeschlossen. Es imponiert, wie Stahel in diesen 90 Minuten mit durchdachten Tacklings und auffälliger Überlegenheit in den Kopfballduellen die wuchtigen Wiler Offensivspieler zurückweist.

«Fortschritte» ortet Stahel in seinem Spiel. Eine nüchterne Auslegung seiner Metamorphose. Mittlerweile nämlich blüht er in seiner Führungsrolle auf. Genau das hat sich der FC Wohlen im Sommer bei der Verpflichtung des Zürchers erhofft. Der Verteidiger, der sich schon so lange in diesem Geschäft bewegt, weiss aber, dass Nüchternheit für die Erreichung des Primärziels, den Klassenerhalt, nie schaden kann. Gerade an solch grossen Abenden wie in Wil.