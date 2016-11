Nicht Südtürkei, nicht Zypern und auch nicht Italien: Der FC Aarau beschreitet im nächsten Jahr bezüglich Winter- Trainingslager neue Wege. Die Mannschaft fliegt am 18. Januar an die Costa del Sol nach Südspanien und wird sich in Marbella während neun Tagen auf die am 4. Februar beginnende zweite Saisonhälfte vorbereiten.

«Wir haben dem Team vier Vorschläge gemacht», sagt Vizepräsident Roger Geissberger. «Es hat sich für Marbella entschieden. Das ist die teuerste der vier Varianten. Aber die Spieler sind bereit, sich mit Werbeaktionen an der Finanzierung zu beteiligen.» Über die Höhe der finanziellen Aufwendungen will Geissberger keine Angaben machen.

Im Wissen, dass die Trainingslager in der Südtürkei in den vergangenen Jahren jeweils rund 40'000 Franken gekostet haben, wird die Rechnung diesmal teurer. Für die knapp anderthalb Wochen in Südspanien kann man von Ausgaben zwischen 50'000 und 60'000 Franken ausgehen. Um den Finanzhaushalt des FC Aarau nicht zu stark zu belasten, dürften sich die Spieler mit einem fünfstelligen Betrag beteiligen.