Waren Sie in den vergangenen Wochen im Wechselbad der Gefühle?

Absolut. Und das mag ich nicht. Ich bin für klare Verhältnisse. Das hatte Auswirkungen auf meine tägliche Arbeit, die Ungewissheit hat zu viel Energie vom Wichtigen abgezogen.

Hatten Sie schlaflose Nächte?

Nein. Es geht immer irgendwie weiter.

Gab es eine Phase, in der Sie kurz davor waren, der Klubführung zuvorzukommen und den Bettel hinzuschmeissen.

Klar gab es Gedanken, ob es nicht einfacher wäre, selber für Klarheit zu sorgen. Ich habe ja auch meinen Stolz.

Am Ende ging es dann doch ziemlich schnell. Vor dem entscheidenden Mittagessen mit der Klubleitung sagten Sie, von ihnen gäbe es am Donnerstag keine Entscheidung. Zwei Stunden später war klar: Sie bleiben.

Manchmal sagt man Dinge aus taktischen Gründen.

Heisst das, Sie wussten schon früher von der Vertragsverlängerung?

Sagen wir so: Ich ahnte es, nachdem Roger Geissberger mich am Dienstagabend anrief. Aber definitiven Bescheid erhielt ich erst am Donnerstag.

Eine Vertragsverlängerung am Mittagstisch – verrückt!

Ja, so habe ich das auch noch nie erlebt. Eigentlich sollte ich am Abend informiert werden, aber das ging nicht, weil ich meiner Frau und meiner Tochter versprach, Sie an meinem Geburtstag zum Essen auszuführen.

Wie hat die Klubleitung begründet, dass man Sie behalten will?

Sie hat auf die erfolgreicheren Zeiten verwiesen und gesagt, dass ich der richtige Mann sei, um wieder dahinzukommen. Gleichzeitig kam auch die Aufforderung, dass ich mit dem Staff alles unternehmen müsse, um in der nächsten Saison oben mitzuspielen.