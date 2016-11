Das heisst im Klartext: Ohne neues Stadion, kein neuer Hauptsponsor?

Das kann man tatsächlich so sagen. Die aktuelle Konstellation führt dazu, dass der FC Aarau auf ausgetrocknetem Boden steht. Solange der Termin des Baubeginns nicht feststeht, ist es für ein Unternehmen schwierig, als Hauptsponsor des FC Aarau einzusteigen. Es ist doch logisch, dass ein Hauptsponsor für einen Betrag in Höhe von rund einer viertel Million Franken eine Gegenleistung sehen will. Diese Gegenleistung können wir im Brügglifeld ganz einfach nicht bieten.

Wie ist der aktuelle Stand bezüglich Baubeginn des Stadions?

Die Einsprachen sind von sämtlichen Gerichten abgewiesen worden. Die Baubewilligung fürs neue Stadion ist meiner Meinung nach also rechtskräftig. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die zuständige Behörde muss aber aufpassen, dass nach Rechtskraft der Baubewilligung die 24-monatige Frist für den Baubeginn nicht verstreicht. Wird in den nächsten zwei Jahren nicht mit dem Bau des Stadions begonnen, erlischt die Baubewilligung. In einem solchen Fall könnte der FC Aarau nicht mehr in die Super League aufsteigen. Damit hätte der Einsprecher mit seiner Verzögerungstaktik doch noch Recht bekommen.

Exakt danach sieht es aus. Die vor rund acht Jahren veranschlagten Kosten von 36 Millionen Franken für den Bau sind längst überholt.

Was die aktuellen Kosten fürs Stadion betrifft, ist die Bauherrschaft HRS gefordert. Sie muss der Stadt Aarau mitteilen, wie hoch die Kosten zum jetzigen Zeitpunkt wirklich sind. Wegen neuer Auflagen der Swiss Football League gibt es Mehrkosten. Wie hoch die sind, weiss ich nicht.

Gerüchteweise sollen die Mehrkosten rund 15 Millionen betragen.

Das sagen Sie! Ich habe keine Ahnung. Eines aber ist jetzt schon klar: Der FC Aarau muss alles daransetzen, dass es keine weitere Volksabstimmung braucht. Momentan wissen wir bezüglich Planung nicht, was Sache ist. Wir sind in einem luftleeren Raum.

Lähmt das?

Natürlich lähmt das. Und im Lauf der Zeit nimmt es einem mehr und mehr die Motivation. Es raubt einem auch Kraft und Energie. Ich habe nach dem Scheitern des Einsprechers damit gerechnet, dass im Umfeld des FC Aarau Freude und Begeisterung herrscht. Leider ist das nicht der Fall. Im Gegenteil. Viele Leute im Umfeld des FC Aarau warten einfach ab und ziehen sich in ein Schneckenloch zurück. Das ist schade.

Dass sich viele Leute in ein Schneckenloch zurückziehen hängt wohl auch damit zusammen, dass der FC Aarau sportlich im Mittelmass verschwindet. Die Begeisterung unter den Leuten müsste sportlich geweckt werden. Und das gelingt nicht.

Ich glaube an den FC Aarau. Er wird Ende Saison einen Spitzenplatz erreichen.

Ihre Worte in Gottes Ohr; zuletzt gab es für den FC Aarau in acht Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen: Wie will man so eine Euphorie entfachen?

Mit solchen Resultaten ist das tatsächlich schwierig. Aber der FC Zürich ist nun mal der Überflieger der Challenge League. Er ist unerreichbar für den FC Aarau. Das müssen wir akzeptieren.