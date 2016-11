Es ist also eine Premiere.

Ja. Es ist allerdings eine Premiere, in der es nichts zu feiern gibt.

Wie kommt der FC Aarau aus dieser Negativspirale hinaus?

Wir tun alles, um den Turnaround zu schaffen. Es ist nun mal so, dass mit Ausnahme der Überflieger des FC Zürichjede Mannschaft in der Challenge League eine schlechte Phase durchmacht. Wir hatten diese schlechte Phase im Oktober. Aber jetzt ist sie vorbei. Ich habe den Spielern klargemacht, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Weiter nach hinten geht es nicht mehr. Wir werden uns zur Wehr setzen. Mit allem, was wir haben. Das Ziel ist klar: In den vier verbleibenden Spielen vor der Winterpause gegen Schaffhausen, Xamax, Wohlen und Le Mont will ich vier Siege.

Vier Siege in vier Spielen: Das glauben Sie ja selbst nicht.

Natürlich glaube ich das. Es ist ein hohes Ziel. Aber ich bleibe dabei: Ich will das Punktemaximum.

Haben Sie in den vergangenen Wochen Fehler gemacht?

Vielleicht habe ich unterschätzt, dass in der Mannschaft nach dem guten Start in die Vorrunde eine gewisse Zufriedenheit eingekehrt ist. Zufriedenheit ist schlecht. Zufriedenheit ist gleichbedeutend mit Stillstand. Wenn es einem Berufsfussballer rund läuft, bringt er oft nur noch achtzig statt hundert Prozent Leistung. Gut möglich, dass ich diese Zufriedenheit zu spät bemerkt oder sogar falsch eingeschätzt habe. Vielleicht war ich in dieser Phase etwas zu nett. Ich hätte strenger sein sollen.

Sie haben bei den Spielern also eine gewisse Genügsamkeit festgestellt. Neigen Sie als Trainer in Zeiten des Erfolgs auch zur Genügsamkeit?

Nein.

Warum nicht?

Weil ich nach einem privaten Schicksalsschlag schwere Zeiten durchgemacht habe. Ich war am Boden zerstört. Dieses bittere Erlebnis hat mir gezeigt, dass man sich jeden Tag motivieren und wehren muss. Ich habe gelernt, zu kämpfen. Geht es einem gut, muss man noch mehr geben, noch besser werden. Das Leben ist eine Gratwanderung. Es kann schnell nach unten gehen.

Fehlen dem FC Aarau solche Kämpfertypen wie Sie? Fehlt dem FC Aarau ein Aggressiv-Leader?

Das ist momentan wohl tatsächlich so. Ich brauche mehr Spieler, die so denken wie ich. Spieler mit Eigeninitiative! Ich brauche jetzt Typen, die bereit sind, den Finger raus zu nehmen. Ich brauche Typen, die bereit sind, an die Schmerzgrenze zu gehen. Nur so ist es möglich, dass wir uns nach den verbleibenden Spielen in die Augen sehen können und mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen. Ich will einen sauberen Abgang. Das habe ich der Mannschaft in dieser Woche klargemacht.