Wer Burki während der Tätigkeit im Tageszentrum beobachtet, der spürt, dass er die Institution Zivildienst sehr ernst nimmt. Die Arbeit ist für ihn alles andere als eine Belastung. «Der soziale Bereich hat mich schon in jungen Jahren interessiert», sagt Burki. «Ich bin gerne mit Menschen zusammen. Ich spreche mit den Patienten über Alltägliches und bin bei Gesellschaftsspielen mit dabei.» Und was ich das Ziel? «Es ist ganz einfach», fügt Burki hinzu. «Ich möchte, dass diese Menschen ein wenig Abwechslung haben.»

Berufsfussballer des FC Aarau und Zivildienstleistender? Ist es überhaupt möglich, die beiden Tätigkeiten unter einen Hut zu bringen? «Es ist tatsächlich sehr schwierig, den beiden Anforderungen gerecht zu werden», gibt Burki zu. «Der Fussball kam in letzter Zeit etwas zu kurz. Ich konnte bei weitem nicht bei allen Trainings mit dabei sein. Schliesslich beträgt die tägliche Arbeitszeit im Zivildienst achteinhalb Stunden.»

Das ist auch der Grund, warum Burki im November nur rund ein Drittel aller Trainingseinheiten absolvieren konnte. Logisch, dass sich Aarau-Trainer Marco Schällibaum in letzter Zeit Gedanken über die Rolle des Captains machte. Dass Burki im Fernsehspiel am vergangenen Montag gegen den FC Schaffhausen zur Startformation zählte, war lange Zeit fraglich. «Ich habe mir überlegt, Sandro wegen seiner Doppelbelastung nur einen Teileinsatz zuzumuten», sagt Schällibaum. «Nachdem er sich in den Trainings vom Samstag und Sonntag aber so richtig reingehängt hat, habe ich ihn trotz der erwähnten Vorbehalte von Beginn an eingesetzt. Das hat sich glücklicherweise ausbezahlt.»