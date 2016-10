Gelb-rote Karte gegen den FC Schaffhausen, direkte rote Karte gegen Chiasso: Der Aarauer Innenverteidiger Stéphane Besle wurde in dieser Saison schon zweimal vom Platz gestellt. Besles rote Karte in Chiasso sorgte am Wochenende für viel Gesprächsstoff.

Pikant: Schiedsrichter David Schärli sah das Nachschlagen von Besle nicht und schickte den Innenverteidiger erst nach Rücksprache mit seinem Assistenten Jonas Erni vom Platz. «Mein Assistent hat mir die Szene mit Besle und Susnjar geschildert», sagt Schärli: «Danach war für mich klar, dass ich dem Aarauer die rote Karte zeigen muss.»