Der FC Wohlen startet in Neuenburg in die Rückrunde. Xamax, das den Glauben an den Aufstieg noch nicht ganz verloren hat, unterstrich seine Ambitionen mit starken Auftritten in den Testspielen. Nicht nur deshalb muss sich der FC Wohlen für sein Gastspiel wappnen: Denn die Neuenburger dürften auf Rache aus sein, nachdem sie den Freiämtern im Herbst zu Hause 1:4 unterlagen.

Trainer Francesco Gabriele muss in Neuenburg ohne die verletzten Marvin Graf und Captain Alain Schultz auskommen. Ungewiss ist noch, ob Afrika-Cup-Rückkehrer Joël Kiassumbua beim Rückrundenstart bereits wieder im Tor steht und ob der angeschlagene Mittelfeldspieler Marko Bicvic schon im Spiel gegen Xamax eingesetzt werden kann. (ruku/cst)