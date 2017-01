Gratulation, Sie haben das erhalten, was viele Ihrer Vorgänger auch wollten und nie bekamen:

ein Trainingslager.

Francesco Gabriele: Ein Trainingslager war bereits vor meiner Ankunft im Budget vorgesehen, ich habe es einfach geerbt. Ich kam aber insofern zum richtigen Zeitpunkt, als dass ich noch bei der Planung mitwirken und mitbestimmen konnte.

Als Sie im Herbst trotz Horrorstart nach Spanien reisten, um potenzielle Hotels zu begutachten, akzentuierten Sie damit auch Ihren Glauben in das Projekt Wohlen. Das machte Eindruck.

Es ging nicht darum, ein Zeichen zu setzen. Wenn ich nicht überzeugt gewesen wäre, hätte ich den Job in Wohlen nie angenommen. Nur will ich an dieser Stelle gleich erwähnen, dass wir noch gar nichts erreicht haben. Wir haben neun Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Nicht mehr und nicht weniger. Ich störe mich an dieser Euphorie. Am Anfang waren wir totgesagt und nun soll plötzlich alles vergessen sein? Nein, nein, wir wissen, woher wir kommen. Ich wiege mich nicht in Sicherheit.

Ein wichtiger Schritt ist aber gemacht.

Wir haben uns momentan aus einer schwierigen Situation befreit, ja. Der Ligaerhalt ist aber noch in weiter Ferne. Ich sehe uns noch lange nicht am Ende unserer Aufbauarbeit. Es ist wie so oft im Leben: Die erste grosse Veränderung bringt man schnell mal hin, wenn es dann aber um die Details geht, dann braucht das sehr viel Zeit – und vor allem sind die Fortschritte nicht mehr so eklatant.