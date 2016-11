Da erzielt Wohlens Mittelfeldspieler Marko Bicvic in der Nachspielzeit des Heimspiels gegen Servette am vergangenen Sonntag den vermeintlichen Ausgleichstreffer zum 2:2. Aber Schiedsrichter Luca Gut gibt den Treffer nicht, weil einer seiner Assistenten auf Abseits entschieden hat. So blieb es nach einer hektischen Schlussphase beim 2:1-Sieg der Genfer.

Natürlich war der Frust von Francesco Gabriele nach dem Spiel gross. Der Trainer des FC Wohlen erkundigte sich nach dem Schlusspfiff bei einem Assistenten, warum das Tor von Bicvic annulliert wurde. Eine Antwort erhielt er nicht. «Ich bin über die Sperre überrascht», sagt Gabriele. «Ich wollte einfach nur wissen, warum der Treffer von Bicvic zum 2:2 nicht gezählt hat. Mehr war nicht.» War das wirklich alles? «Ich habe dann noch gesagt, dass ich nicht verstehe, dass wir für diese Leistung auch noch zahlen müssen», fügt Gabriele hinzu. Dieser Satz dürfte der Grund für die Sperre sein. Wegen des «Ausfalls» von Gabriele übernimmt Assistent Luigi Alvardi das Coaching im Heimspiel gegen Winterthur.