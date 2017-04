38. Minute: Fast eine Kopie des 2:0. Wieder schlägt Foschini von rechts einen Eckball in den Sechzehner. Dieses mal allerdings nicht an den kurzen Pfosten, sondern in den Fünfmeterraum. Dort steht wieder Florian Stahel, der den Ball zum 3:0 über die Linie bringen kann.