Das zweite Problem ist die Bestuhlung im Stadion Niedermatten: Statt wie vorgeschrieben sind die 616 Plätze auf der Haupttribüne nicht Klappsitze, sondern Schalensitze. Im Fall einer Evakuierung des Stadions seien Schalensitze zu gefährlich, heisst es vonseiten der SFL. Aber auch in diesem Fall wird der FC Wohlen der Anforderung der Liga in naher Zukunft nicht nachkommen. Der Grund auch hier: Es fehlt an Geld.

Eine weitere Problematik ist das Spielfeld mit dem schlechten Rasen. Das Terrain ist in einem bedenklichen Zustand. Studenten der Universität Genf untersuchten auf Verlangen der SFL unlängst alle Rasenplätze der zehn Super- und der zehn Challenge-Ligisten. Das Resultat: Bezüglich Ebenheit, Narbendichte, Scherfestigkeit und vor allem Wasserdurchlässigkeit hat der FC Wohlen den schlechtesten Rasen der Super und Challenge League.

Kommt es wieder gut?

Erhält der FC Wohlen am 1. Mai tatsächlich keine Lizenz für die Challenge League, wird man innert fünf Tagen Rekurs einlegen. Ob die Lizenz in zweiter Instanz erteilt wird, entscheidet sich am 30. Mai, also erst kurz vor Ende der Saison. Mal schauen, ob die Verantwortlichen für die Lizenzen beim FC Wohlen bezüglich Licht und Bestuhlung Gnade vor Recht walten lassen.

Klar ist, dass der FC Wohlen – wie übrigens auch der FC Aarau – auf Ausnahmebewilligungen angewiesen ist. Bis jetzt drückte die SFL bei beiden Aargauer Challenge-Ligisten immer und immer wieder ein Auge zu. Ob das Spiel mit dem Feuer auch diesmal ein gutes Ende nehmen wird?