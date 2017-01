Der 18-jährige Mats Hammerich kam in der Hinrunde mit dem FC Aarau bloss viermal zu Teileinsätzen in der Challenge League. Beim SC Cham in der Promotion League, der dritthöchsten Liga, soll das Jungtalent nun in der Rückrunde mehr Spielpraxis bekommen und Erfahrungen sammeln.

Hammerich ist seit einem Jahr Teil des Fanionteams des FC Aarau. In den letzten Monaten stand er mehrmals im Aufgebot der Schweizer U19-Nationalmannschaft.