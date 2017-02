Schlägt Ihr Herz immer noch für den FC Aarau?

Mein Herz schlägt schon noch etwas für den FC Aarau. Aber ich bin Profi. Alles was ich habe, gebe ich für GC. Ich will mit GC auf die Siegesstrasse zurück. Für den Erfolg der Mannschaft mache ich alles. Und ich will nach meinem Verletzungspech wieder Torhüter Nummer eins sein. Ich fühle mich physisch und psychisch stärker denn je. Ich glaube, dass ich ins Tor gehöre.

Dann ist also nichts dran an den Gerüchten um Ihre eventuelle Rückkehr zum FC Aarau im Hinblick auf die neue Saison?

Nein. Von Gerüchten weiss ich nichts.

Ihr Vertrag mit GC dauert nur noch bis Ende Saison: Bleiben Sie oder gehen Sie?

Diese Frage kann und will ich nicht beantworten. Ich will Erfolg mit GC, egal wie lange mein Vertag dauert. Die Zürcher haben mir die Möglichkeit geboten, in der Super League zu spielen. Und ich habe das Gefühl, dass mein Weg bei GC noch nicht zu Ende ist.

Noch einmal: Ist der FC Aarau im Hinblick auf die nächste Saison eine Option für Sie?

Momentan denke ich nur an GC. Aber der FC Aarau ist für die Zukunft durchaus eine Option. Aber eine Rückkehr kommt nur infrage, wenn ich innerhalb des Klubs eine langfristige Planung und Strategie erkennen kann. Egal, wo ich bin: Ich will Erfolg. Ich müsste beim FC Aarau erkennen, dass alles unternommen wird, um den Aufstieg in die Super League anstreben zu können.

Was heisst das konkret?

Es wäre beispielsweise toll, wenn man bezüglich Stadionbau im Torfeld Süd grünes Licht geben könnte. Ein neues Stadion wäre eine Initialzündung für einen erneuten Angriff auf die Super League. Zudem würde ich es Präsident Alfred Schmid und Vizepräsident Roger Geissberger gönnen, weil sie wie Löwen für dieses Projekt kämpfen. Sie hätten es am meisten verdient.

Kommen wir zurück zu GC: Momentan sind Sie hinter Vaso Vasic nur Torhüter Nummer zwei. Nervt Sie das?

Natürlich will ich spielen. Die Vorrunde verlief relativ unglücklich für mich. Ich konnte mein Leistungspotenzial nicht zu hundert Prozent ausschöpfen und bekam dafür schnell die Quittung. Und als die Karten nach der Winterpause neu gemischt wurden, zog ich mir einen leichten Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu. Diese Verletzung kam mir in die Quere. Ich konnte während vier Wochen nicht trainieren. Das zu akzeptieren war schwierig. Sehr schwierig sogar.