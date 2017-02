Nach langen Hin und Her steht nun auch der Spielplan in den Playoffs fest. Das erste Heimspiel gegen Bern ist bereits gespielt, weitere drei folgen. Am Samstag, 11. Februar, heisst der Gegner Colombier Volley. Spielbeginn ist um 16 Uhr in der Sporthalle Blauen in Laufenburg. Auch das dritte Spiel ist in Laufenburg: Am 25. Februar ist Lausanne UC zu Gast (Beginn 16 Uhr). Das vierte und letzte Heimspiel findet am 25. März statt. Um 17 Uhr beginnt die Partie gegen Lutry-Lavaux in der Sporthalle Hofstatt in Kaisten.

Die Auswärtspartien sind am 18. Februar gegen Lutry-Lavaux, am 4. März gegen Colombier und am 11. März gegen Uni Bern. (mgt)