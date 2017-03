Abends kurz vor sieben Uhr im Aarauer Schachen. Die Temperaturen sind für die Jahreszeit noch immer angenehm warm und die letzten Sonnenstrahlen verfärben die Wolken hinter den Jurahügeln in leuchtendes Rot. Doch die idyllische Abendstimmung interessiert die FC-Aarau-Frauen herzlich wenig. Sie haben ganz andere Dinge im Kopf. In erster Linie den Cup-Viertelfinal vom Sonntag gegen NLA-Vertreter Yverdon.

Da spielt es auch keine Rolle, dass sie nicht wie geplant auf dem Kunstrasen im Aarauer Schachen trainieren können, sondern auf den holprigen Rasen im Leichtathletik-Stadion gleich nebenan ausweichen müssen. Dies, weil das U21-Männerteam des FC Aarau auf dem Kunstrasen trainiert. «Das ist die Realität im Frauenfussball. Aber wir trainieren dann vor dem Cup-Halbfinal wieder auf dem Kunstrasen», scherzt Trainer Andreas Zürcher, als er mit seinen Spielerinnen den Trainingsstandort wechselt.

Nicht verstecken

Dass die FC-Aarau-Frauen erstmals überhaupt den Halbfinal im Cup erreichen, ist kein Ding der Unmöglichkeit. Während die Aarauerinnen in der Nati B die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung souverän anführen, fristet Gegner Yverdon in der NLA ein tristes Dasein. Mit nur acht Punkten aus bisher 13 Spielen stehen die Westschweizerinnen auf dem zweitletzten Tabellenrang.

Andreas Zürcher warnt aber dennoch vor zu hohen Erwartungen. «Natürlich haben wir in diesem Spiel eine Chance und müssen uns auf keinen Fall verstecken. Technisch, taktisch und athletisch können wir mithalten. Aber Yverdon ist trotzdem der Favorit.» Insbesondere im mentalen Bereich und bei der körperbetonteren Spielweise sieht er die Stärken von Yverdon.

In der Zwischenzeit läuft das Training der FC-Aarau-Frauen. Für die meisten ist es bereits die zweite Einheit an diesem Tag. Sprintübungen stehen auf dem Programm. Gerade aus. Zick-Zack. Kombiniert mit Sprüngen. Mit und ohne Ball. Die Aarauerinnen arbeiten konzentriert. Gesprochen wird wenig. Erst als die Sprints in ein Duell zwischen zwei Teams umfunktioniert werden und die Spielerinnen bei jedem Sprint Punkte für ihr Team gewinnen können, kommt es zu einigen Diskussionen. Jeder enge Entscheid wird von den Verliererinnen angezweifelt und von den Siegerinnen vehement verteidigt. «Das habe ich nicht anders erwartet. Sie wollen einfach immer gewinnen», sagt Zürcher.

Gewinnen wollen sie auch am Sonntag. Da sind sich die Innenverteidigerinnen Delia Lahmici (20) und Michelle Stierli (19) einig. Beide waren bereits vor zwei Jahren beim ersten Cup-Viertelfinal gegen den FC Basel mit dabei. «Es hilft uns sicher, dass wir schon einen Cup-Viertelfinal gespielt haben. Trotzdem ist die Nervosität da, aber die Vorfreude überwiegt ganz klar», sagt Stierli. Und Lahmici ergänzt: «Wenn wir vollen Einsatz geben, von Anfang an bereit sind und nicht hektisch werden, liegt ein Sieg drin.»

Das Kräftemessen mit Yverdon ist für die Aarauerinnen noch aus einem anderen Grund interessant. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, werden die beiden Teams nämlich in der Auf-/Abstiegsrunde erneut aufeinandertreffen. «Das ist eine gute Standortbestimmung. Danach wissen wir, woran wir arbeiten müssen», sagt Zürcher. Die Aarauerinnen wollen den Aufstieg in die höchste Spielklasse schaffen. Ein schwieriges Unterfangen, denn in der Auf-/Abstiegsrunde kämpfen in diesem Jahr vier NLA- und zwei NLB-Teams um zwei Plätze in der Nati A. Dies, weil die höchste Spielklasse von zehn auf acht Teams reduziert wird.

Nach einem Technikblock und einem Kleinfeld-Match ist das Abendtraining der FC-Aarau-Frauen nach gut einer Stunde vorbei. «Gutes Training Frauen, wir sehen uns morgen. Dann beginnen wir mit der Vorbereitung auf das Cupspiel gegen Yverdon. Das packen wir», sagt Andreas Zürcher. Die Spielerinnen nehmen ihre Sachen und gehen zügig in die Garderobe. Mittlerweile ist es empfindlich kühl geworden.