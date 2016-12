Die U23 Juniorinnen tun dies ohne eine einzige Niederlage einstecken zu müssen und führen somit die Tabelle in der 4. Liga 1. Stärkeklasse souverän mit sieben Punkten Vorsprung auf den zweiten Rang an. Das Team präsentiert sich in dieser Saison voller Spielfreude, es macht Spass, den Girls zuzuschauen und zu sehen, dass sie sich von Spiel zu Spiel noch weiter steigern können.

Auch das Damen 2 ist auf bestem Weg dazu, den sofortigen Wiederaufstieg in die 4. Liga zu schaffen. Aktuell steht das Team mit einem Punkt Vorsprung an der Tabellenspitze, entsprechend von grosser Wichtigkeit wird das Rückspiel gegen den direkten Verfolger Ende Januar sein.

Ebenso sind die Altherren auf Kurs, den Aargauer Meistertitel vom letzten Jahr erfolgreich zu verteidigen. Das eingespielte Team konnte trotz verletzungsbedingten Ausfällen das hohe Niveau halten und ist verdienter Wintermeister.

Eine positive Überraschung ist das Ü32-Damenteam, welches es geschafft hat, bereits in der zweiten Saison nach dem Aufstieg in die 1. Liga, die Spitze zu übernehmen. Es darf also darauf gehofft werden, am Ende der Saison zwei Aargauer Meister Teams im Verein zu haben.

Auch die restlichen Teams überzeugen

Nicht an der Tabellenspitze, aber immerhin in der Spitzengruppe, platziert sich das Damen 1. Das Team wird in der Rückrunde vom 4. Tabellenrang aus den Angriff auf die Spitze lancieren und nochmals alles versuchen, einen der ersten beiden Plätze zu ergattern.