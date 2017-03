Der Start in das Derby war harzig – im wahrsten und übertragenen Sinne des Wortes. Der Ball schien etwas zu verklebt. Auf jeden Fall fiel er den Akteuren zu früh oder zu spät aus den Händen. So stand es nach fast acht Minuten gerade mal 2:1 für den TV Endingen. Danach kamen beide Teams etwas besser in Fahrt.

Genau wie die knapp 800 Zuschauer in der Go Easy-Arena in Station Siggenthal. Bis zur 20. Minuten hatten sich die Endinger einen Vorsprung von fünf Toren erarbeitet. Da nahm Sascha Schönholzer, seit Dezember offiziell der neue Cheftrainer bei den Siggenthaler, sein erstes Time-out. Den grossen Umschwung brachte dies aber nicht gerade. Bis zum Seitenwechsel lag sein Team mit sechs Treffern im Rückstand.

Im zweiten Umgang machte es zu keinem Zeitpunkt den Anschein, dass Siggenthal das Blatt noch wenden könnte. Der Serbe Nemanja Sudzum, der eben zum zweiten Mal Vater wurde, kam für Endigen sogar erst in der zweiten Hälfte zum Einsatz. Immer wieder setzte er Leonard Pejkovic am Kreis hervorragend ein. Der Slowene ist wohl der beste Kreisläufer in der NLB. Am Ende hatte er elf Treffer auf seinem Konto – bei gerade mal zwölf Abschlüssen. Das ist mehr als nur eine hervorragende Quote.

Ein Fliegertor

«Jeder Fehler wurde ausgenutzt und führte fast unweigerlich zum Gegenstoss», sagte Siggenthals Cheftrainer Sascha Schönholzer. Sein Team machte zwar zu viele Fehler, doch diese wurden von den Surbtaler auch gnadenlos bestraft. Höhepunkt war als Armin Sarac, der ebenfalls eine bärenstarke Partie zeigte, den Ball punktgenau in den Kreis spielte und der junge Flügelflitzer Tano Baumann sich das Leder in der Luft schnappen konnte und einnetzte – ein Flieger in Reinkultur.

«Ich bin zufrieden», sagte Endingens Trainer Peter Szilagyi mit fast schon stoischer Ruhe. Zum einen hat sein Team einen weiteren Schritt in Richtung direkten Aufstieg in die NLA gemacht, zum anderen hat er drei Jahre lang den Gegner, die HSG Siggenthal/Vom Stein Baden, trainiert. «Aber ich bin nur bis Montag zufrieden. Dann fängt bereits die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel in Altdorf an», ergänzte der Slowake augenzwinkernd.

Damit haben die Endinger weiterhin fünf Punkte Vorsprung auf den NLA-Absteiger aus Stäfa. Dahinter folgen mit dem TV Möhlin und dem STV Baden zwei weitere Traditionsvereine aus dem Aargau. Dies bei sechs verbleibenden Runden. Für Siggenthal hingegen wird es immer enger. Wädenswil ist bereits abgestiegen. Doch das Siggenthaler Team von Schönholzer hat nur noch drei Zähler Vorsprung auf den Zweitletzten.

Letzte Saison hat sich der HSC Suhr Aarau in die NLA verabschiedet und der TV Zofingen aus der NLB nach unten. Somit sind noch vier Aargauer Vereine in der NLB. Es bleibt zu hoffen, dass dem TV Endingen der gleiche Schritt wie dem HSC gelingt, jedoch nicht noch ein weiteres Team aus dem Aargau absteigen muss.