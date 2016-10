Geht der Heilungsprozess plangemäss voran, wird Miguel Peralta im Juni des nächsten Jahres wieder in den Trainingsbetrieb mit der ersten Mannschaft des FC Aarau einsteigen können. Bis Mitte November muss Peralta an Krücken gehen und darf das rechte Bein nicht mit mehr als 15 Kilogramm belasten. Das monatelange Aufbautraining absolviert Peralta an der Seite der FCA-Physiotherapeuten Reto Jäggi, Marco Dobler und Jean-Pierre Frey. In einer ersten Phase geht es darum, wieder Gefühl für das Bein zu entwickeln. Koordination, Beweglichkeit, Streckung und Beugung müssen trainiert werden. Die Muskulatur muss wieder in der Lage sein, das Gelenk zu halten. Danach wird Peralta das Kraft- und Ausdauertraining forcieren. Diese Trainings finden erst im Wasser, in der Folge auf dem Velo statt. Danach darf er wieder laufen, joggen und springen. Bleibt im Endeffekt die entscheidende Frage, ob und wie lange Peraltas rechtes Knie nach den schweren Verletzungen und den heiklen Operationen im nächsten Sommer den Belastungen des Spitzensports standhalten wird. (ruku)