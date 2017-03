Die erste Halbzeit war Suhr Aarau das bessere Team. Doch dann wendeten die Thuner den Match und gewann schliesslich deutlich. Patrick Romann: "Wir hätten viel aggressiver decken müssen", sagte der Suhrer Patrick Romann nach dem Match im TV-Interview auf handballtv.ch. "Dann wäre etwas möglich gewesen."

In der ersten Halbzeit spielte Suhr Aarau noch stark auf beim favorisierten Wacker Thun. Schon früh gingen die Aargauer in Führung und legten mehrere Tore vor. Zwischenzeitlich führten sie mit 4:0, 6:1 und 8:3. Nach 23 Minuten kam Thun, das sich doch einige technische Fehler leistete, erstmals wieder auf zwei Tore heran (10:12). Suhr Aarau ging schliesslich mit einer 15:12-Führung in die Pause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gelang Thun allerdings schnell der Ausgleich und in der 36. Minute die 17:16-Führung durch Thomas Lanz. Und nicht nur das: Wacker ging bis zur 46. Minute mit 5 Toren in Führung (23:18). Auch dank Goalie André Willimann, der einige starke Paraden zeigte. Diesem Rückstand konnten die Aarauer nicht mehr wettmachen. Im Gegenteil: Thun kam nicht mehr in Gefahr, den Sieg aus der Hand zu geben und konnte den Vorsprung noch erhöhen. (pz)