Starke ausländische Fahrer

Unter ihnen ist auch der amtierende Schweizer Meister in der SAM-Masters-MX1-Klasse Joel Sandmeier. Er gilt als eines der grossen Talente des Motorsport-Clubs Wohlen und will bei seinem Heimspiel in der MX-Open-Klasse mit einem guten Resultat auf sich aufmerksam machen: «In die ersten zehn, da will ich hin», sagt der 23-Jährige aus Bettwil. Am Ende reichte es im zweiten Lauf für den 12. Schlussrang. Ziel knapp verpasst. Trotzdem zeigt sich Sandmeier sehr zufrieden mit seiner Leistung in Wohlen: «Das Fahrerfeld war sehr stark. Besonderes die ausländischen Fahrer liessen ihr Können aufblitzen. Mit meiner Klassierung darf ich aufgrund der starken Konkurrenz mehr als zufrieden sein», so der Bettwiler.

Er hatte recht: Petr Smitka aus Tschechien drehte in Wohlen einsam seine Runden. Erst zum Schluss liess der 25-Jährige ein wenig nach und liess den zweitplatzierten Thurgauer Yves Furlato bis auf zwei Sekunden rankommen. Nur knapp dahinter, zwei Zehntel um genau zu sein, klassierte sich als Dritter Andy Baumgartner aus Romanshorn.

Auch Daniel Huser überzeugt

Sandmeier war nicht der einzige Aargauer, der an diesem Sonntag überzeugen konnte: Daniel Huser aus Hägglingen gelang sogar der Sprung in die Top Ten. Nach einem Sturz zu Beginn des Rennens im ersten Lauf muss sich der Familienvater mit dem 19. Zwischenplatz zufriedengeben. Im zweiten Lauf folgte dann aber die grosse Steigerung und mit ihr der starke zehnte Schlussrang. «Dank des guten Starts im zweiten Lauf konnte ich die verlorenen Plätze schnell wettmachen», sagt der 31-Jährige nach dem Rennen. Eigentlich hatte sich Huser vor dem Rennen als Ziel gesetzt, unter die ersten 15 zu fahren, entsprechend zufrieden zeigt er sich deshalb mit seiner Schlussplatzierung: «Es lief einfach super für mich. Der zehnte Platz liegt über meinen Erwartungen, wenn man bedenkt, dass ich eine zweijährige Pause eingelegt habe.»

In der MX2-Klasse konnte sich David Schoch über eine gute Leistung erfreuen. Der junge Fahrer aus Merenschwand wurde immer stärker, je länger das Rennen andauerte. Unter den Zurufen der begeisterten Zuschauer und Speaker holte sich Schoch den fünften Platz.