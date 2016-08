Lucien Tschachtli freute sich beinahe diebisch. Der Verwaltungsratspräsident des FC Wohlen durfte eine Gratulation nach der andern entgegennehmen. Und war natürlich voll des Lobes über die Leistung der Mannschaft von Trainer Martin Rueda. «Super gemacht», sagte Tschachtli. «Nun schlagen wir auch Servette in der Meisterschaft und Chiasso im Cup.»

Gemach, gemach: Eigentlich hat der FC Wohlen ja nur ein Testspiel gewonnen. Aber ein Aufsteller war der 3:2-Sieg gegen den Serienmeister FC Basel vor 300 Zuschauern im Campus für die zuletzt in der Meisterschaft arg gebeutelten Freiämter allemal. Und was für ein Aufsteller: Da liegt der FC Wohlen zur Pause nach Toren des Slowenen Andraz Sporar und des Kongolesen Ambre Nsumbu 0:2 zurück und scheint wieder einmal auf die Verliererstrasse einzubiegen – und was passiert?

Ruedas Team bäumt sich in der zweiten Hälfte auf, steigert sich gewaltig und erzielt gegen einen zugegebenermassen mehr und mehr kraft- und lustlosen Gegner tatsächlich drei Tore. Erst verwertet Alain Schultz einen Foulpenalty, dann trifft Joker Marvin Graf mit einem Flachschuss – und zu guter Letzt köpfelt Yannick Schmid einen ideal getimten Freistoss von Schultz zum Siegestreffer in die Maschen. Sekunden später war die kleine Fussballparty des FC Wohlen zu Ende. «Ich muss meinem jungen Team ein grosses Kompliment machen», sagte Rueda. «Sie hat Moral bewiesen und immer an den Sieg geglaubt. Ich hoffe, dass uns dieser Erfolg Selbstvertrauen für das schwierige Auswärtsspiel in Genf gegen Servette geben wird.»

Das Testspiel im Telegramm:

Basel – Wohlen 2:3 (2:0)

FCB-Campus, Basel. – 300 Zuschauer. – SR Schnyder. – Tore: 12. Sporar 1:0. 36. Nsumbu 2:0. 56. Schultz (Foulpenalty) 1:2. 85. Graf 2:2. 89. Schmid 2:3.

Basel: Vailati; Nsumbu (68. Vogrig), Hoegh, Sülüngöz (76. Pacheco), Blas Riveros; Serey Die; Bua (62. Cani), Delgado, Callà (76. Micelli) ; Doumbia, Sporar (62. Tausch).

Wohlen: Tahiraj; Foschini (46. Schmid), Loosli, Stahel (78. Giger), Kleiner ; Seferi (78. Kamber), Muslin, Castroman (63. Wiget); Schultz; Pacar (46. Graf), Abegglen (46. Lotti).

Bemerkungen: Basel ohne Akanji (verletzt) sowie die länderspielabwesenden Balanta, Bjarnason, Boëtius, Elyounoussi, Fransson, Gaber, Janko, Suchy, Vaclik, Traoré, Steffen, Lang, Zuffi , Xhaka, Kutesa und Nikolic, Wohlen ohne Minkwitz, Hajrovic und Giampà (alle verletzt) sowie die länderspielabwesenden Dangubic und Kiassumbua.