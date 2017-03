Vor allem die jungen Kämpfer, die nur sporadisch auf dem Weg zum zehnten Meistertitel in Serie zum Einsatz kamen, werden an diesem Anlass nicht zu kurz kommen. Die Brugger versuchen, die jungen Kämpfer frühzeitig einzubinden und so an das NLA-Niveau heranzuführen. Der 22-jährige Michael Kistler ist ein gutes Beispiel für die gute Nachwuchsarbeit des Klubs. Er kämpft bereits seit 2014 international, wurde früh in die NLA-Mannschaft eingebunden und zeigt sich vom Konzept begeistert: «Alle trainieren zusammen und der Generationenwechsel verläuft reibungslos.» Im Ausbildungszentrum Mülimatt trainiert nicht nur der Nachwuchs mit den Stars, auch Breitensportler sind zum Training eingeladen, sofern sie den nötigen Fitness- und Kenntnisstand aufweisen.

