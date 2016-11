„Wir wollen uns und den Fans beweisen, dass wir die bessere Mannschaft dieser Region sind“, gibt sich Lelo Toni vor dem Derby kämpferisch. „Doch nicht nur für mich, sondern für die ganze Mannschaft ist dieses Aargauer Derby etwas Besonderes“, fügt er an.

Obwohl die Freiämter in der Tabelle hinter den Badenern klassiert sind, ist Vorsicht geboten. „Wir müssen uns auf eine aggressive Mannschaft vorbereiten, die mit Sicherheit nicht zu uns kommt, um einfach hinten rein zu stehen“, weiss Toni. „Ich denke, sie wollen auch etwas holen, da sie Qualität in der Mannschaft besitzen“, ergänzt der 21-jährige Offensivspieler, der nach einer langwierigen Verletzungspause langsam wieder in Fahrt kommt. Die Marschrichtung für das Derby ist nun gegeben: „Klar drei Punkte. Wir wollen auf jedem Fall über dem Strich auf einem Aufstiegsspiele-Platz überwintern“, erklärt Toni.

Ausblick: Im letzten Spiel vor der Winterpause trifft der FC Baden auswärts auf den FC Wangen bei Olten (Samstag, 12. November, 16:00 Uhr). Zu Beginn der neuen Saison konnte sich der FCB im Esp gegen diesen Gegner mit 3:0 durchsetzen und leitete damit eine erfolgreiche Vorrunde ein.