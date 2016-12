Im Juni 2019 findet das Eidgenössische Turnfest in Aarau statt. Das Eidgenössische Turnfest ist mit rund 70'000 Turnerinnen und Turnern der grösste Breitensportanlass der Schweiz und findet alle sechs Jahre statt.

Nach dem letzten Fest in Biel 2013, wird das Eidgenössische bereits zum siebten Mal in Aarau durchgeführt. Mit der Aargauischen Kantonalbank ist kurz vor Weihnachten nun der erste Hauptpartner an Bord.

Nach 2010 (Eidgenössisches Schützenfest) und 2015 (Eidgenössisches Volksmusikfest) ist die Aargauische Kantonalbank innerhalb von neun Jahren zum dritten Mal an einem Eidgenössischen Grossanlass in Aarau einer der Hauptpartner.

Für OK-­Präsident und Regierungsrat Alex Hürzeler ein erster Höhepunkt im Hinblick auf den Grossanlass: „Aktuell laufen verschiedene Partnergespräche auf Stufe Hauptpartner und wir sind stolz, die Aargauische Kantonalbank als ersten Hauptsponsor dabei zu haben“.

Die Veranstalter des nächsten Eidgenössischen Turnfestes sind auf starke Partner angewiesen, rechnet man doch mit einem Gesamtbudget von rund 20 Millionen.

„Die starke Verbundenheit zu unserer Bevölkerung ist uns wichtig, darum engagieren wir uns als Hauptpartnerin am grössten Breitensportanlass der Schweiz vor unserer Haustüre“, so Dr. Pascal Koradi, Direktionspräsident der Aargauischen Kantonalbank.

Das Eidgenössische Turnfest 2019 findet vom 13. bis 16. Juni und vom 20. bis 23. Juni 2019 in Aarau statt. Erste Informationen zum nationalen Grossanlass findet man unter www.aarau2019.ch. (pd)