Am vergangenen Wochenende fanden im Hallenbad Genf die Langbahn- Schweizermeisterschaften 2017 statt. Die elf Frauen und fünf Männer des Aarefisch haben sich in 73 Einzelrennen und 7 Staffeln der Konkurrenz von 55 Schwimmklubs und knapp 450 Gegner gestellt.

Erfolgreichste Schwimmerin des Aarefisch war mit zwei Medaillen Sibylle Gränicher. Gleich am ersten Tag sicherte sich Sibylle über 200m Brust den Vizemeistertitel und verpasste den Aargauer Rekord nur ganz knapp. Auch über 100m Brust konnte Sibylle im Kampf um die Medaillen mit eingreifen. In einem sehr engen Rennen musste sich Sibylle zwei Konkurrentinnen geschlagen geben und belegte am Ende Platz drei.