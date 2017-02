Zu Beginn der Partie hätten beide Teamcaptains die Dankesworte des Verbandes, im Rahmen der «Week of the Referee», vorlesen sollen. Aber das Mikrofon streikte. Dabei ist gerade in Begegnungen, wo Konfliktpotential vorhersehbar ist, die Präsenz der beiden Spielleiter enorm wichtig. Reto Andreoli und Raymond Leu waren jedenfalls gefordert in den folgenden sechzig Minuten und verdienen Respekt für ihre konsequente Arbeit.

Denn die beiden Mannschaften starteten mit viel Energie und Tempo in die Partie. Angetrieben von Rok Jelovcans Paraden bauten die Möhliner ihren Vorsprung leicht aus und führten in der achten Spielminute mit 4:2 durch Jonas Buholzer. Danach wurde der spielfreudige Sebastian Kaiser von Pascal Oberli gefoult und bescherte Marcus Hock den ersten auszuführenden Penalty.

Der drei-Tore-Vorsprung nach neun gespielten Minuten stachelte die Angriffsbemühungen der Birsfelder umso mehr an. Sie spielten druckvoll, probierten die Möhliner Abwehr zu überlisten und liessen dabei nichts unversucht, was in einem physischen Duell dazu gehört. Aber die Gastgeber verteidigten sehr antizipativ, steckten ein und arbeiteten sich weiter zu.

Zwar sah Karlo Ladan danach gelb und Tom Ryhner durfte zum Siebenmeterpunkt, aber Möhlins Torwart parierte auch diesen. In der 13 Minute markierte Ladan den nächsten Treffer zum 6:2.

Birsfeldens Trainer hatte jetzt genug gesehen und bezog die Auszeit. Er änderte an seiner Taktik und seine Männer versuchten sie mit noch mehr Kraft und Aggressivität umzusetzen. Das generierte auf beiden Seiten schnelle Wechsel, auch Strafen und vor allem blank liegende Nerven.