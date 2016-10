Einfach wird es nicht für Lara Gut, den Gesamtweltcup erneut zu gewinnen. Die Liste der Anwärterinnen ist lang. Doch die Schweizerin startet morgen mit einem Vorteil in die Saison – und wenn es gut läuft, wird daraus ein Vorsprung. Denn anders als Lindsey Vonn, Anna Veith oder Viktoria Rebensburg ist die 25-Jährige in Sölden dabei, wenn es zum ersten Mal um 100 Punkte geht. Von den grossen Favoritinnen auf die grosse Kristallkugel ist neben Gut einzig Mikaela Shiffrin beim Auftakt ebenfalls dabei.

Die Jägerinnen müssen vorerst also geduldig bleiben. Gut und Shiffrin hingegen haben die Chance, sich bereits abzusetzen. Das Rennen beginnt. Wir zeigen, welche Rivalinnen Gut fürchten muss:

Lindsey Vonn. Die 32-Jährige hat den Gesamtweltcup bereits viermal für sich entschieden und war im vergangenen Winter bis zu ihrer Verletzung Lara Guts grösste Herausforderin. In der neuen Saison will sie ihre Kräfte noch gezielter in den Speeddisziplinen einsetzen. Auf den Riesenslalom in Sölden verzichtet sie freiwillig. Die Punkte für den Gesamtweltcup sammelte sie sowieso vor allem in Abfahrt und Super-G. Und dies in der Regel so fleissig, dass ihr fünfter Gesamtsieg möglich ist. Ihr Handicap: Die Amerikanerin ist verletzungsanfällig.