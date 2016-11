Marco Schällibaum mischt nicht gerne Beton. Will heissen: Der Trainer des FC Aarau ist kein Verfechter von Defensivfussball. Er liebt das Spiel nach vorne: Weil das so ist, wollte der 54-jährige Übungsleiter den souveränen Leader FC Zürich vor zwei Wochen im Sturm erobern. Der Schuss mit dem offensiv ausgerichteten 4-1-3-2-System ging allerdings nach hinten los. Zwar erzielten die Aarauer drei Tore, kassierten aber deren sechs. Das ist schlecht. Und vor allem: Es bringt keine Punkte.

Weil das so ist, rutscht der FC Aarau in der Tabelle immer weiter ab. Die Bilanz aus den vergangenen sechs Spielen ist ernüchternd. Kein Sieg, zwei Unentschieden, vier Niederlagen. Man soll den Teufel nicht an die Wand malen: Sollten die Aarauer aber in Schaffhausen tatsächlich verlieren, ist im Brügglifeld Feuer unter dem Dach. Dann ist die Zeit des Kuschelrocks endgültig vorbei. Im Klartext: Im Fall einer Niederlage gegen die Nordostschweizer droht der Fall in den Tabellenkeller.

Die Krise des FC Aarau ist in erster Linie eine Krise der ganzen Mannschaft. Machen wir uns dennoch auf die Suche nach einer Baustelle: Bezüglich Spielstärke und Technik ist Schällibaums Team zwar eines der besten der Challenge League, aber es fehlt an Typen mit Ecken und Kanten. Es fehlt an Akteuren, die bereit sind, die Zweikämpfe anzunehmen und Gras zu fressen. Kommt hinzu, dass die Formkurve einiger Spieler steil abwärts zeigt. Sinnbildlich für den Absturz in den vergangenen Wochen ist Innenverteidiger Stéphane Besle. Der Abwehrchef zeigte zu Beginn der Vorrunde starke Leistungen, fiel aber nach seiner gelb-roten Karte im Heimspiel gegen Schaffhausen (3:2) in ein Leistungsloch. Nach einer weiteren roten Karte in Chiasso wurde er für zwei Spiele gesperrt. Schällibaum schenkte Besle im Auswärtsspiel gegen den FCZ zwar noch einmal das Vertrauen, aber er kam gegen die Zürcher erneut nicht auf Touren. Der 32-jährige Franzose wäre im Schlussspurt der Vorrunde gut beraten, sich kritisch zu hinterfragen, statt die Fehler bei andern zu suchen.

Wüthrich fällt länger aus

Es wäre keine Überraschung, wenn Besle in Schaffhausen nicht zur Startformation zählen würde. Bleibt zu schlechter Letzt die Nachricht, dass sich Mittelfeldspieler Sébastien Wüthrich im Training eine Knieverletzung zugezogen hat und vor der Winterpause keine Einsätze mehr bestreiten kann. Eine genaue Diagnose ist erst Anfang nächster Woche möglich. Auch Linksverteidiger Thomas Fekete fällt bis Ende Vorrunde aus. Die Leihgabe der Young Boys zog sich einen Muskelfaserriss zu. Weiterhin nicht mit dabei sind die Langzeitverletzten Miguel Peralta und Daniele Romano.