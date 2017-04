Die 19 Punkte Abstand in der Tabelle zum gestrigen Gegner und Zweitplatzierten Xamax sind einfach zu viel. Und die Leistungskurve zeigt seit dem Cup-Out gegen Luzern klar nach unten – auch wenn Schällibaum dies anders sieht.

Recherchen der «Aargauer Zeitung» haben ergeben, dass Anfang dieser Woche der Verwaltungsrat tagt. Auf der Traktandenliste steht die Trainerfrage.

Ziel der Bosse ist es, dass zeitnah eine Entscheidung fällt und die betroffenen Parteien vor dem Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Winterthur informiert sind. Wie der Entscheid ausfällt, ist trotz des Bauchgefühls contra Schällibaum offen.

Der Schnitt ins eigene Fleisch

Viel wichtiger ist, dass endlich etwas passiert. Denn nicht nur der blasse Auftritt gestern in Neuenburg, sondern auch die Szenen danach in den Katakomben machen deutlich: Es muss eine Entscheidung her! Die Ungewissheit ist sowohl für den Trainer als auch für die Spieler unerträglich.

Und auch die Aussendarstellung des Klubs nimmt zunehmend Schaden: Anfang April keine grundsätzliche Klarheit bezüglich der wichtigsten Personalie zu haben, entspricht nicht den Mechanismen des Geschäfts.

Schällibaum ist in Neuenburg kurz angebunden, zu seiner Zukunft meint er nur: «Ich kann das alles nicht verstehen. Es nervt! Ich bin froh, dass in den nächsten Tagen etwas geht.» Das gilt auch für die Spieler, sie sind blockiert und nicht imstande, ihr volles Leistungspotenzial abzurufen. Vor allem jene, deren Vertrag ausläuft. Ihre Zukunft wird erst zum Thema, wenn die Trainerfrage beantwortet ist.

Der FC Aarau und die Woche der Wahrheit – sie wird im und um den Verein bewegen, im Brügglifeld werden die Wogen hochgehen.

Sportchef Raimondo Ponte, ein Mann von altem Schrot und Korn, sagt mit bewegter Stimme: «Das wird eine emotionale Angelegenheit für alle Beteiligten.» Speziell für Schällibaum, ein Mensch, der mit den Gefühlen Achterbahn fährt. «Es würde mir das Herz zerreissen», war im «az»-Interview seine Antwort auf die Frage, was ein «Njet» in ihm auslösen würde.

Klar ist auch: Für einen negativen Entscheid hätte Schällibaum kein Verständnis: «Ich würde es nicht verstehen.»

Die Noten der FC Aarau-Spieler nach dem Xamax-Spiel: