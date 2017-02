Ein einziger echter, sportlicher Höhepunkt steht für den FC Aarau in den kommenden vier Monaten auf dem Programm: Der Cup-Viertelfinal von Anfang März gegen den FC Luzern.

In der Meisterschaft hingegen steht der FC Aarau zum zweiten Mal in Folge vor einer schwierigen Rückrunde. Vor Jahresfrist stieg der FCA, der als Absteiger aus der Super League ambitioniert in die Saison gestartet war, als Tabellen-Schlusslicht der Challenge League in die Rückrunde. Trainer Marco Schällibaum richtete die am Boden liegende Mannschaft auf und führte sie in der Endabrechnung auf den vierten Platz.

Diesmal sind die Rahmenbedingungen zwar massiv weniger drastisch, trist ist die Situation für den FCA trotzdem. Nach der Hinrunde liegen die Aarauer in der Tabelle auf dem vierten Platz. Leader FCZ ist ausser Reichweite. Die sportlichen Ambitionen des FCA beschränken sich auf den zweiten oder dritten Schlussrang – wobei das zweitplatzierte Xamax gegenüber dem FCA bereits zehn Punkte Vorsprung aufweist. Es ist daher folgerichtig, dass die offizielle Zielvorgabe für die Rückrunde der Sprung in die Top 3 ist.

Immerhin: Die Klubführung, die nach dem Abstieg im Sommer 2015 noch vom direkten Wiederaufstieg gesprochen hatte, ist in ihren Vorstellungen etwas realitätsnäher geworden. Weil der FC Zürich in der laufenden Saison in der Challenge League spielt, hatte man im Sommer darauf verzichtet. Zu Recht, wie sich bald zeigen sollte: Mit dem Aufstieg hat das Team vom Stadion Brügglifeld 2016/17 nichts zu tun, vielmehr spielt es eine klassische Übergangssaison.

Die Ausgangslage verhindert unnötige, teure Notlösungen

Das hat für die Klubführung zumindest einen grossen Vorteil: In der Winterpause gab es keinen Grund, notgedrungene und deshalb überteuerte Verpflichtungen mit kurzfristigem Horizont zu tätigen. Stattdessen kann bereits jetzt an der Zukunft gefeilt werden. Dementsprechend macht es Sinn, dass der FCA in den vergangenen Wochen mit dem Transfer von Aussenverteidiger Damir Mehidic nur einen externen Zuzug vermeldet hat.

Mit ihm wurde die nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Miguel Peralta, Marco Thaler und Stéphane Besle arg strapazierte Personaldecke in der Defensive gestärkt. Ebenso ist es richtig, dass der Klub die Nachwuchsspieler Marco Corradi und Tim Hemmi mit ihrem jeweils ersten Vertrag bei den Profis ausgestattet hat und den beiden eine Chance gibt.

Dass in der Trainerfrage noch kein Entscheid gefallen ist, mutet in Sachen Zukunftsplanung eher ungewöhnlich an. Der Vertrag von Marco Schällibaum läuft im Sommer aus. Ob er verlängert wird, steht zumindest in der offiziellen Lesart derzeit noch in den Sternen. Um die kommende Saison möglichst gut vorzubereiten, wäre es aber sicher ratsam, die Trainerfrage so bald wie möglich zu klären. Zumal die Klubverantwortlichen in der kommenden Saison – nach der Übergangssaison mit dem FCZ als Konkurrenten – den nächsten Anlauf für den Wiederaufstieg in die Super League nehmen wollen.

Beim FCA weiss man, was man an Marco Schällibaum hat

Es gibt sowohl Argumente für als auch gegen eine Verlängerung des Kontrakts von Schällibaum. Natürlich fiel der FCA unter seiner Leitung im vergangenen Herbst in ein Leistungsloch. Aber der charismatische Schaffer hat nach seiner Amtsübernahme im Spätherbst 2015 bewiesen, zu welchen Leistungen er diese Mannschaft führen kann.

Nach über 15 Monaten muss die sportliche Leitung um Sportchef Raimondo Ponte und Vizepräsident Roger Geissberger wissen, was sie am aktuellen Trainer hat. Zudem riskieren sie durch den Aufschub dieser Thematik, dass sie die Entscheidung aus ihren Händen geben. Bei einem gut vernetzten und immer wieder erfolgreichen Trainer wie Marco Schällibaum ist davon auszugehen, dass er neben dem FCA über weitere Optionen verfügt.

Hingegen ist es ein richtiger Entscheid, mit der Verlängerung der insgesamt neun auslaufenden Verträge noch zuzuwarten. Die betroffenen Spieler sollen sich in der Rückrunde beweisen und müssen zeigen, dass sie dem FC Aarau auch in der kommenden Saison weiterhelfen können. Das dürfte für sie als zusätzliche Motivationsspritze wirken.

Und vielleicht ist es genau diese Portion zusätzlicher Motivation, die am Ende hilft, dass sich die Aarauer selber mit einem zweiten sportlichen Highlight in der Rückrunde belohnen können: Dann nämlich, wenn sie dem oberklassigen FC Luzern im Cup-Viertelfinal ein Bein stellen.