Im Mittelpunkt des Interesses standen zwei eidgenössische Schützenkönige von 2015, der Aargauer Rafael Bereuter und der Solothurner Jan Lochbihler. Aber auch die Treffsicherheit der weiteren Kaderschützen Bettina Bucher, Chiara Leone und Ivan Füglister beeindruckte die Gäste im Schützenhaus Rüteli.

Dank der automatischen Trefferanzeige auf einem kleinen Monitor für den Schützen und auf zwei grossen Bildschirmen für die Zuschauer wird die Leistung der Schützen für alle sofort ersichtlich. Das erhöht die Attraktivität des Schiesssportes schlagartig. «Für uns ist dies ein Quantensprung gegenüber den Zugscheiben auf der alten Anlage», zeigte sich Präsident Berchtold begeistert von der kostenintensiven Anschaffung.

500 Frondienststunden

Die Sportschützen Muhen weibelten nicht nur erfolgreich für genügend Sponsoren, sondern leisteten während des Umbaus im vergangenen Herbst 500 Frondienststunden. Mit dem Frühlingsbeginn konnten nun auch die Umgebungsarbeiten abgeschlossen werden.

Nun präsentiert sich die Schiessanlage Rüteli in Muhen für die 50-m-Gewehrschützen gleichermassen als Bijou wie als topmoderne Sportstätte mit 16 Scheiben. «Die unkomplizierte Unterstützung durch den Aargauer Verband gab den Ausschlag, dass wir die Modernisierung angepackt haben», lobte Daniel Berchtold den AGSV.

Dessen Präsident Victor Hüsser freute sich nicht minder über die perfekten Bedingungen für die Teilnehmer am Kantonalschützenfest in zweieinhalb Monaten. Zum Auftakt des Grossanlasses findet am 15. Juni in Muhen das Behörden- und Sponsorenschiessen statt.