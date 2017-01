Es ist die Crème de la Crème der europäischen Faustballvereine, die sich am kommenden Wochenende beim Hallen Europapokal-Turnier im österreichischen Freistadt trifft. Grosser Titelfavorit ist auch in diesem Jahr der Titelverteidiger TSV Pfungstadt, aber auch Gastgeber Union Compact Freistadt und VfK 01 Berlin wollen im Kampf um die Medaillen ein Wörtchen mitreden.

Und mittendrin ist auch der STV Oberentfelden, der dank seinem überraschenden Meistertitel im letzten Februar die Schweizer Farben vertreten darf.

Das Team von Trainer Christian Zbinden trifft allerdings bereits im Halbfinalspiel vom Freitag auf den TSV Pfungstadt. Ein sehr schwieriges Los. «Wir sind ganz klarer Aussenseiter in diesem Duell. Pfungstadt spielt enorm stark, ist gerade im Angriff und am Block überragend und hat in der laufenden Meisterschaft in Deutschland noch keinen einzigen Satz verloren», so Christian Zbinden.