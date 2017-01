Und so war es am Ende der derzeitige Szenenkrösus aus Deutschland, der mit 4:0-Sätzen (13:11, 11:6, 11:6, 11:7) gewinnen konnte. Dennoch war Zbinden mit dem Auftritt seiner Equipe zufrieden. «Wir haben solid gespielt und vor allem in den ersten beiden Sätzen gut mitgehalten. Schade ist natürlich, dass wir den ersten Durchgang nicht gewinnen konnten. Das war schon ärgerlich.»

Entscheidende Wochen stehen bevor

Im Spiel um die Bronzemedaille gegen VfK 1901 Berlin verpasste der STV Oberentfelden am zweiten Tag des internationalen Wettbewerbs einen Exploit. Die Deutschen zeigten eine gute Leistung und rehabilitierten sich damit für den schwachen Auftritt am Vortag.

Die Oberentfelder konnten dagegen nicht mehr an die Leistung vom Pfungstadt-Spiel anknüpfen und verloren die Partie mit 1:4 (6:11, 4:11, 11:4, 4:11, 4:11). «Berlin war einfach stärker. Wir hatten eigentlich nie eine richtige Chance, da es kaum Ballwechsel gab», analysierte Zbinden den Auftritt seiner Mannschaft, die damit im östereichischen Freistadt ohne Medaille blieb.

Dennoch waren die beiden Spiele wichtig als Vorbereitung im Hinblick auf die beiden Meisterschaftsrunden vom kommenden Wochenende. Dann geht es nämlich für die derzeit auf Rang drei klassierten Oberentfelder um die Qualifikation für den Finalevent. «Die nächsten Wochen sind entscheidend für uns. Wenn wir uns für den Finalevent qualifizieren und dort unseren Titel verteidigen wollen, dann muss jeder einzelne Spieler mehr machen und noch etwas bewusster und härter trainieren. Das haben wir an diesem Wochenende deutlich gesehen», sagt Zbinden.

Am nächsten Samstag spielt der STV Oberentfelden am fünften NLA-Spieltag gegen Wigoltingen, ehe am Sonntag zum Abschluss der Qualifikation die Duelle gegen Tabellenführer Diepoldsau und Schlusslicht Jona anstehen.