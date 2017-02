Vor dem Cup-Viertelfinal im Brügglifeld am Mittwoch, 1. März, 20.30 Uhr, gegen Luzern gastiert der FC Aarau am nächsten Sonntag beim abstiegsgefährdeten Chiasso. In der Vorrunde setzte es gegen die Tessiner im Stadio Riva IV eine 1:3-Pleite ab. Gelingt jetzt die Revanche?

Wer kommt zum Handkuss?

Schällibaum muss gegen Chiasso nicht nur auf die dauerverletzten Miguel Peralta, Marco Thaler und Stéphane Besle, sondern auch auf die gesperrten Sandro Burki und Michael Perrier verzichten. Die gelb-roten Karten für die zwei Mittelfeldspieler waren die Platzverweise Nummer sieben und acht in dieser Saison.

Die Personaldecke wird dünn und dünner. Aber die Absenzen haben auch ihr Gutes: Spieler wie Daniele Romano, Raoul Giger, Varol Tasar, Marco Corradi und Tim Hemmi können hoffentlich zumindest während Teileinsätzen zeigen, dass sie mehr als nur Lückenbüsser sind. Mal schauen, wer vom Quintett zum Handkuss kommen wird und sich für höhere Aufgaben empfehlen kann.