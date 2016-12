Das Team von Cheftrainer Misha Kaufmann kontrollierte die Partie gegen seinen Verfolger während der kompletten sechzig Spielminuten und gewann souverän und hochverdient mit 31:22. Bereits zur Pause führte es dabei mit 17:12.

Während Beau Kägi und Ronnie Vilstrup verletzungsbedingt bis ins Jahr 2017 fehlen, standen der zuletzt rekonvaleszente Schlussmann Mihailo Radovanovic und der arg angeschlagene Kreisläufer Stevan Kurbalija in Zürich glücklicherweise zur Verfügung – Captain Patrick Romann indes stellte sich fiebergeschwächt in den Dienst seines Teams.

Via 3:1 und 6:2 gelang dem Aufsteiger ein furioser Start in die Partie. Erst mit der Hereinnahme des ebenfalls angeschlagenen, ehemaligen HSC-Spielers Nicolas Suter fanden die Hausherren bis zum 8:6 in der 15. Spielminute überhaupt Zugang und Anschluss.

Dank einfachen Toren und sehenswerten, geduldig vorgetragenen Kombinationen setzte sich der HSC Suhr Aarau, angeführt von den treffsicheren Rückraum-Rechtshändern Tim Aufdenblatten und Patrick Romann jedoch innert nur vier Minuten wieder auf 12:7 ab und gab die Kontrolle danach nicht mehr aus der Hand.

Nach der 17:12-Pausenführung und einer Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der Torhüter Martin Pramuk gross aufspielte, setzte sich der Tabellenfünfte bis zur 43. Spielminute auf zehn Tore ab und gewann schlussendlich mit 31:22 hochverdient, routiniert und äusserst beeindruckend!