Hatten Sie schon einmal eine Idee? Vielleicht sogar eine gute Idee? Schliesslich brachten Sie den Mut nicht auf oder hatten gar keine Zeit, den Gedanken in die Tat umzusetzen. Hans Aemisegger hatte eine gute, ja sogar eine ausgezeichnete Idee. Der Präsident des Aargauischen Fussballverbandes (AFV) strebte nach seinem Amtsantritt vor fünf Jahren eine intensive, enge und doch entspannte Zusammenarbeit mit den mehr als 80 Vereinen aus dem Aargau an. Aemisegger wollte ein Zeichen setzen und den Mitgliedern dieser Klubs quasi als Motivationsschub etwas Neues, etwas ganz Besonderes bieten.

Einmal im Jahr sollte sich die Aargauer Fussball-Familie in Schale werfen und in ungezwungener Atmosphäre feiern. So lancierten Aemisegger und seine Vorstandskollegen 2012 das Projekt «Aargauer Fussball-Nacht». Im Klartext: An einer Gala mit mehr als 400 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Unterhaltung und vor allem aus der Fussballszene wird jeweils auf eine Saison zurückgeblickt. Dabei darf der gesellige, gemütliche Teil nicht zu kurz kommen. Das heisst: Zur Feier des Tages wird viel geplaudert und gelacht. Mehr noch. Es ist erlaubt, mit dem einen oder anderen Gläschen Wein auf das eine oder andere Highlight anzustossen.