Das Kräftemessen mit Yverdon ist für die Aarauerinnen noch aus einem anderen Grund interessant. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, werden die beiden Teams nämlich in der Auf-/Abstiegsrunde erneut aufeinandertreffen. «Das ist eine gute Standortbestimmung. Danach wissen wir, woran wir arbeiten müssen», sagt Zürcher. Die Aarauerinnen wollen den Aufstieg in die höchste Spielklasse schaffen. Ein schwieriges Unterfangen, denn in der Auf-/Abstiegsrunde kämpfen in diesem Jahr vier NLA- und zwei NLB-Teams um zwei Plätze in der Nati A. Dies, weil die höchste Spielklasse von zehn auf acht Teams reduziert wird.

Nach einem Technikblock und einem Kleinfeld-Match ist das Abendtraining der FC-Aarau-Frauen nach gut einer Stunde vorbei. «Gutes Training Frauen, wir sehen uns morgen. Dann beginnen wir mit der Vorbereitung auf das Cupspiel gegen Yverdon. Das packen wir», sagt Andreas Zürcher. Die Spielerinnen nehmen ihre Sachen und gehen zügig in die Garderobe. Mittlerweile ist es empfindlich kühl geworden.