Das Team des holländischen Nationaltrainers Joop Fiege verlor am Mittwochabend auswärts beim Schweizer Spitzenclub und Europacup-Teilnehmer Pfadi Winterthur klar mit 22:36 (7:20) und kann sich nun voll auf die kommenden, wichtigen Aufgaben in der Meisterschaft konzentrieren.

Das Spiel in Winterthur war eigentlich schon nach 22 Minuten so gut wie entschieden, als die Zürcher innert elf Minuten von 6:4 auf 13:4 davon gezogen waren. Die mit nur acht gesunden Feldspielern nach Zürich gereisten Basler konnten darauf nicht mehr adäquat reagieren und mussten anerkennen, dass Pfadi Winterthur an diesem Abend das bessere Team war. Bester RTV-Torschütze war Kreisläufer Simon Wittlin mit sechs Treffern.

Nun folgt wegen zwei wichtigen EM-Qualifikationsspielen der Schweizer Nationalmannschaft eine Meisterschaftspause von rund zweieinhalb Wochen. Diese kommt dem RTV durchaus willkommen, um daraus gestärkt und danach im November mit genesenen Spielern drei kapitale Heimspiele in Serie anzugehen. RTV-Trainer Joop Fiege trifft übrigens mit Holland in den nächsten zehn Tagen auf Olympiasieger Dänemark und Ungarn.