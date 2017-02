Meistens wird es erst einmal still. Irgendwann folgen erste Wortfetzen. Nochmals Stille. Dann wird sein Name mit Bezeichnungen wie Leader, Identifikationsfigur oder Captain kombiniert. Das muss fürs Erste reichen.

Sie gestaltet sich eben schwer, die Formulierung einer würdigen Antwort auf die Frage, wie bedeutend Alain Schultz für diesen Klub ist – seinen Klub. 245 Spiele hat Schultz mit dem Logo des FC Wohlen auf der linken Brust schon bestritten. Rekordspieler ist er längst. Und obwohl er in sechs Tagen 34 Jahre alt wird, noch immer mit jugendlichem Elan.

Wenn Schultz auf dem Rasen waltet, schlägt sich das im Matchtelegramm nieder. Tore vorbereiten oder schiessen – Schultz macht beides noch immer in hoher Kadenz. Auch deswegen ist sie für den FC Wohlen in diesen Tagen von so hoher Relevanz: die Akte Schultz.

Der Vertrag des Wohler Publikumslieblings läuft am 30. Juni nämlich aus. Der FC Wohlen kämpft nun um den Verbleib seines Captains. Dass dieser nochmals einen Vereinswechsel in Betracht zieht, scheint ausgeschlossen. Vielmehr geht es um das Hinauszögern seines Rücktritts.